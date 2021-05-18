شكرا لقرائتكم خبر عن نادي قضاة الإسكندرية يبدأ تطعيم أعضاءه بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار عبدالعزيز ابو عيانة رئيس نادى قضاة الاسكندرية، أن النادي يدشن غدًا الأربعاء حملة مكبرة لتطعيم الاعضاء بلقاح مكافحة كورونا وذلك بالعاون مع مديرية الصحة بالاسكندرية.

وقال «أبوعيانة» في تصريحات لـ «المصرى اليوم» ان نادى قضاة الاسكندرية هو اول نادى على مستوى الاندية المصرية وكذلك نوادى القضاة الذي يبدأ في تطعيم اعضائه بلقاح كورونا .

وأشار أبوعيانة إلى انه تم التنسيق مع مديرية الصحة بالاسكندرية والتى وفرت العدد المطلوب من لقاح «سينو فارم»، وكذلك الطاقم الطبى المتخصص حتى تكون عملية التطعيم تحت إشراف طبى كامل ووفقا للإجراءات المنظمة لهذا الشأن.

ولفت «أبوعيانه» إلى أنه جرى تخصيص حجرة بمقر نادى القضاة في منطقة فلمنج، وتحويلها إلى عيادة طبية لخدمة الأعضاء وتيسير عملية التطعيم مع تطبيق كافة الإجراءاتالإحترازية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».

وأوضح رئيس نادى قضاة الاسكندرية انه تم تجهيز الكشوفات الخاصة بالأعضاء على ان تتلقى الدفعة الاولى اللقاح على مدار يومين ( الاربعاء والخميس) على ان يتم إستكمال تطعيم باقى الأعضاء الاسبوع المقبل.