شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة، تطبيق الإجراءات الاحترازية، كما ناشد طلاب الجامعة بضرورة ارتداء الكمامات داخل وخارج الحرم الجامعى، وبتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس.

وأكد المحافظ في بيان، الثلاثاء، أن الدولة تعمل جاهدة على توفير كافة الخدمات للمواطنين ،والوصول لهم بالقرى،مؤكدا ان ما ستشهده قرى حياة كريمة،سيغير نمط الحياة بالريف المصري ،وسيتم توصيل الغاز والانترنت ورصف طرق وإقامة تجمعات خدمية وإقامة محطات صرف صحي،وغيرها من الخدمات المتعددة،وتبطين الترع.

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،عن المشروعات الخدمية التي ستشهدها قرى مركز مطوبس وعددها 18 قرية و187 تابعاَ ،ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري ضمن 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، وتشهد القرى مشروعات صرف صحي، وتحسين مياه الشرب، ورفع كفاءة الكهرباء، وتوصيل خطوط الفايبر، وإقامة مجمعات خدمية، رصف الطرق بالاسفلت، ورصف الطرق الداخلية بالأنترلوك، إضافة إلى تبطين الترع، واقامة مصنع لتشغيل الشباب، وغيرهم من الخدمات.

جاء ذلك خلال الإجتماع الشهري لمجلس عمداء جامعة كفر الشيخ،برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي،رئيس جامعة كفر الشيخ،وحضور نواب رئيس جامعة وعمداء الكليات

واضاف محافظ كفر الشيخ ،سيتم إنشاء أبراج سكنية ،ز إقامة وحدات خدمية تخدم 64 الف نسمه لإقامة 24 ألف وحدة سكنية منهم 18 الف حاجز منذ عام 2004،وهناك مخطط لامتداد الإسكان الاجتماعي،وهناك أراضي لإقامة المزيد من الوحدات السكنية،وتم التعرف على كم الخدمات المتطلبة في التجمعات السكانية الجديدة،لضمان توفير كل الخدمات دون تقصير

واضاف محافظ كفر الشيخ ،انه تابع الأعمال الجارية بمركز الأورام. ليكون افضل مركز على مستوى الشرق الأوسط ،بالاصافة لما يشهده طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج ،مؤكدا أن منطقة الحكر الأوسط وغيرها من المناطق الغير مخططة ستشهد أعمال تطوير ،مؤكدا أنه يتم رصد مخالفات البنا من خلال وحدة الرصد الإلكترونية اليومةويتم إبلاغ رئيس القرية بالمخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.