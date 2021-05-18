شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحر الأحمر»: تطعيم مرضى الأورام بمستشفى الغردقة العام بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر تطعيم مرضى الأورام بقسم العلاج الكيماوى بمستشفى الغردقة العام .

واوضح «مرعي»، أنه سيتم التسجيل لجميع مرضى الأورام بالمحافظة على الموقع بواسطة مديرية الصحة، وذلك تيسيرا لهم وحرصا على راحتهم، وذلك بناءا على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مرضى الغسيل الكلوي ومرضى الأورام.

وأشار «مرعي»، أن التطعيم آمن وبالمجان، ودعى جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتلقي اللقاح.