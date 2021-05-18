شكرا لقرائتكم خبر عن «محيى الدين»: كورونا ضاعفت الذين يعانون من الجوع الحاد عالميا لـ 265 مليون إنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، عن خشيته من أن يكون ٣.٥ مليون انسان في العالم عرضة للموت

من جراء انعدام فرصهم في تلقى لقاح كورونا، ليضافوا بذلك إلى ٧ ملايين رحلوا بسبب الجائحة، وقال من المؤسف أن الدول المتقدمة لا تولي ذلك الإهتمام الكافي، فضلا عن أنها تحوز حاليا ما يعادل عشر مرات من احتياجات شعوبها من اللقاحات، بينما مئات الملايين من البشر في حاجة اليها.

وأضاف أنه عندما طلبت الهند منذ نحو تسعة أشهر إلغاء قيود حماية الملكية الفكرية للأمصال مرحليا، لم يستجب لها، وحين تحمست الإدارة الأمريكية الجديدة مؤخرا لتخفيف تلك القيود، تبين أن تنفيذ ذلك في أروقة منظمة التجارة العالمية، سيستغرق عدة أشهر.

وأكد «محيى الدين» في كلمة أمام المؤتمر السنوى ٢٧ لمنتدى البحوث الاقتصادىة، والمقام عبر زووم، أن عدد الذين يعيشون في جوع حاد تضاعف في عام الجائحة وبلغ ٢٦٥ مليون إنسان، وأصبح في العالم الآن ٦٤٢ مليون مواطن تحت خط الفقر، مستدركا: «من الصحيح أن ذلك ليس بسبب كورونا وحدها، لكن الجائحة عمقت أنواعا أخرى من الفقر مثل الفقر التعليمى والمعرفي».

لفت إلى وجوب التعاون الدولي في التصدى لأزمة المديونية العالمية الجديدة، وإلى إعادة هيكلة دور الدولة بحيث تركز على التنظيم والرقابة، والرعاية التعليمية والصحية والحماية الاجتماعية الشاملة، وإقامة البنية التحتية المتطورة، والرقمنة، وألا تتدخل في النشاط بما يشوه الأسواق ويضعف دور القطاع الخاص.

وأشار أشار إلى تفكير مشترك مع علماء اقتصاد مصريين وعرب آخرين في العمل على جعل المنطقة العربية، منطقة قائمة بذاتها في التقارير الدولية المختلفة، بدلا من ادراجها تحت عناوين غير متفق على تعريف موحد لها. مثل ( منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، كما دعا الاقتصاديين إلى أن تكون بحوثهم أكثر قربا من حركة الاقتصاد والناس وأكثر بعدا عن الأيديولوجيا والتعميمات.

أدار اللقاء الدكتور سمير مقدسي وزير مالية لبنان الأسبق والذي يشغل الآن رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادىة بعد عبداللطيف الحمد وزير مالية الكويت الأسبق والرئيس السابق للصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وشارك فيه الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنميه الاقتصاديه، والدكتور منير ثابت الخبير بالاسكوا، والدكتور كميار محاديس من جامعة كامبردج، والدكتور إبراهيم البدوي وزير مالية السودان السابق ومدير المنتدى.

يذكر أن جلسات المؤتمر ستستمر عل مدار أسبوعين وتتناول بشكل رئيسي تأثير كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .