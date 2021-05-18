شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تعلن مشاركتها في مبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مبادرة حياة كريمة، إن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تعكس محورية الدور المصري في المنطقة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنهم سيكونون من المشاركين في هذه المبادرة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة بـالجهود المادية والمعنويـة والخبرات المتحققـة مـن خـلال خبرتهـا وجهودها التنموية في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ودعت مؤسسـة حيـاة كريمـة كافة الجهات المصرية والإقليمية والدوليـة المعنية- إلى المضي قدمًا في إعمار غزة، جنبًا إلى جنب مع مبادرة الرئيس عبد الفتـاح السيسي.