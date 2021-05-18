شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا ومصر والأردن تتفق على تدشين مبادرة إنسانية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يطالب بوقف القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

وبحسب «رويترز»، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان بعد محادثات بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله وافقت الدول الثلاث بشكل عام على ثلاثة عناصر وهي: «لا بد من وقف إطلاق النار وينبغي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحث هذا الموضوع، والمطالبة بتصويت على قرار بشأنه».

وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن الدول الثلاث اتفقت كذلك على تدشين مبادرة إنسانية للمدنيين في غزة بالاشتراك مع الأمم المتحدة.