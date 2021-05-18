أخبار مصر

وزير الخارجية: مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية

0 نشر
بسام رمضان 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية مركزية، ومصر في صدارة المدافع عن تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة حتى تستطيع شعوب المنطقة أن تقدم على توفير الرفاهية لشعوبها.

وأضاف «شكرى»، خلال حواره مع فضائية «TEN»، اليوم الثلاثاء، أنه منذ التوترات التي حدثت في العشر الأواخر من رمضان والتي أدت إلى احتدام الموقف، وهذا حدث بالفعل وهناك اتصال وثيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لاحتواء الازمة ووقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في فلسطين، ومنعًا لتفاخم الوضع أو توسيع رقعة الصراع والأثر الذي يعود على المنطقة بأكملها.

وتابع وزير الخارجية، أن هناك اجتماع للمجلس الأوروبي غدًا، وسوف نحرص أن تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالوقف الفوري لإطلاق النار وللعمليات العسكرية، موضحًا أن الشعب الفلسطيني الشقيق يتعرض لمعاناة وأمر غير محتمل، مشددًا على ضرورة أن ترتقي الأطراف الدولية كافة وأطراف الأزمة إلى مستوى المسئولية لحماية الأبرياء من هذه الاعمال.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا