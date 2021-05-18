شكرا لقرائتكم خبر عن «انخفض لهذا الرقم» .. سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، اليوم الثلاثاء، 18 مايو 2021، انخفاضا طفيفا عن الاسعار التي حققها صباح اليوم، بمقدار، 2 جنيه تقريبا بعدما حقق ارتفاع متواصل خلال الأيام الماضية ومازال سعر الذهب محققا أرقام مرتفعة لم يحققها منذ شهور وذلك رغم استمرار ارتفاع السعر عالميًا.

بينما شهد سعر الذهب عالميا ارتفاعا طفيفا عن الأسعار التي حققها في بداية التداول حيث ارتفعت التعاملات الفورية بمقدار 29 سنتا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% فقط رغم الانخفاض الكبير لمؤشر الدولار في مواجهة العملات الأخرى وسط توقعات عدد من أعضاء الاحتياطى الأمريكى، بارتفاع التضخم أعلى المستهدف بنسبة 2%.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في نهاية التعاملات مساء اليوم الثلاثاء 18 مايو، 824.91 جنيه، وكان في بداية التعاملات في الصباح، 826.63 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في نهاية التعاملات مساء اليوم الثلاثاء، 1،870.03 $، وكانت في بداية تعاملات صباح اليوم، 1,869.74 $.

المصري اليوم تنشر سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021.

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في مصر وعالميًا في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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