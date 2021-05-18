شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 59 محضر مخالفة إجراءات احترازية في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هاني مصطفى، رئيس مركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، إن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 59 محضر متنوع، منها 18 محضر كمامة، 9 محاضر إشغال طريق، و24 محضر نظافة، و6 محاضر إتلاف أسفلت، و2 محضر غلق منشآت مخالفة للمواعيد، وتشميع مركزي دروس خصوصية، وذلك على مدى 24 ساعة.

وأوضح رئيس مدينة قطور، في بيان، الثلاثاء، أنه تم تطهير وتعقيم 39 مسجد، و10 مدارس، و5 مواقف سيارات و2 جمعية زراعية و13 شارع، وقرى دمياط، ونشيل، وسجين الكوم، و2 مراكز شباب، و3 مقار وحدات محلية قروية، و7 ماكينات صرف ألي و24 من مقرات المصالح الحكومية بنطاق مركز قطور، وذلك لحماية المواطنين من فيروس كورونا المستجد.