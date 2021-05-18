شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكشف حقيقة وجود بطيخ مسرطن في الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد السيد القصير، وزير الزراعة، على شائعات وجود بطيخ مسرطن في الاسواق قائلا إن الشائعات تنتشر من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بدون سند حقيقي حول البطيخ، مشيرا إلى أن مصر تصدر البطيخ لـ16 دولة بأكثر من 12 ألف طن ولا توجد شحنة مرفوضة رغم التصدير لفرنسا وروسيا والسعودية وبريطانيا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن نسبة الحلاوة في البطيخ كبيرة هذا الموسم.

وأكد أن الوزارة تتابع باستمرار وتراقب عبر الهيئات المسؤولة وهناك معامل للتأكد من صلاحية الغذاء وهي متخصصة ومرجعية ولديها شهاددات دولية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم جمع عينات من أغلب الأسواق والباعة الجائلين وتم التحليل وثبت خلو كل العينات من بقايا المبيدات.

وأشار إلى أن صحة المواطن في أولوية اهتمام الدولة المصرية وهناك رقابة على الأسواق للحفاظ على صحة المواطن.

وختم بأن محصول البطيخ مثل أي محصول ومن الوارد وجود حالات فردية مرتبطة بسوء تخزين أو ملوث ولكن بوجه عام لا توجد أزمة في محصول هذا العام.