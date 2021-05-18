شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة البحر الأحمر تبدأ التحقيق في احتراق وغرق مركب صيد وإصابة 13 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت نيابة القصير بجنوب البحر الأحمر مساء اليوم الثلاثاء التحقيقات في حادث احتراق وغرق مركب الصيد الفيروز بمنطقة حماطة بالبحر الأحمر خلال رحلة صيد حيث أسفر الحادث عن إصابة ١٣ شخصًا بإصابات متفرقة ونجاتهم من الغرق.

ومن المقرر أن تستمع النيابة لأقوال الناجين من الحادث و«ريس» مركب الصيد لبيان ملابسات وأسباب الحادث.

كانت مارينا حماطة جنوب البحر الأحمر قد استقبلت مساء اليوم الثلاثاء ٣ مراكب تقل المصابين الناجين من حادث احتراق مركب الصيد الفيروز بمنطقة حماطة جنوب البحر الأحمر بعد وقوع حريق ضخم بالمركب والتهام النيران له وغرقه.

وتم انقاذ الركاب البالغ عددهم ١٣ شخصا كانوا في رحلة صيد وتم نقل المصابين الناجين على متن ٣ مراكب صيد لمارينا حماطة حيث تم قامت ١٠ سيارات اسعاف بنقل المصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم للعلاج والإسعافات الأولية.

وتبين ان حالات المصابين عبارة عن حروق متفرقة وجروح وأن ٣ منهم حالتهم الصحية مستقرة.

كان مرفق إسعاف البحر الأحمر قد دفع بعدد من سيارات الإسعاف لمنطقة حماطة جنوب مرسى علم، استعدادًا لاستقبال المصابين الناحين من احتراق مركب صيد جنوب البحر الاحمر.

فيما تم رفع درجة الاستعداد بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم لاستقبال المصابين في الحريق.

كان مركب الصيد الفيروز قد تعرض لحريق ضخم اليوم الثلاثاء اثناء تواجده برحلة صيد بالقرب من منطقة حماطة بمرسى علم جنوب البحر الأحمر وتم إنقاذ ١٣ شخصا من الغرق والحريق كانوا على متن المركب وحصلت المصري اليوم على صور تظهر احتراق مركب الصيد.

كانت الأجهزة المختصة بالبحر الاحمر قد تلقت بلاغا بنشوب حريق ضخم بأحد مراكب الصيد جنوب البحر الأحمر وجار متابعة الحادث وبيان ملابسات الحريق.

وأكد شهود عيان كانوا بالقرب من المركب المحترق انه تم إنقاذ جميع من كانوا على متن مركب الصيد ونقلهم للمراكب القريبة المتواجدة بالمنطقة تمهيدًا لنقلهم للشاطئ.