شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 26449 وحدة سكنية لتطوير عشوائيات القاهرة وتسليم 4 مشاريع جديدة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، آخر تطورات مشروع تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، مؤكدا أن المشروعات التي تم تنفيذها تشمل الأسمرات 1 و2 و3، وأهالينا 1 و2، والمحروسة 1 و2، وروضة السيدة 1 بإجمالي عدد وحدات سكنية 26449 وحدة.

ونوه اللواء خالد عبد العال إلى أن المشروعات الجاري الانتهاء من تنفيذها خلال العام الجاري 2021، تشمل: أرض الخيالة، ومؤسسة معا مرحلة أولى ومرحلة ثانية، ومصنع 18 الحربي، والمنيل القديم، بإجمالي 13912 وحدة سكنية.

وأكد محافظ القاهرة أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من إزالة المناطق العشوائية المتبقية، وسرعة نقل الأهالي إلى الوحدات السكنية التى يتم تأسيسها.