شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دحلان يشيد بمبادرة الرئيس السيسى لإعادة إعمار غزة: مصر لم تخذل شعبنا يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه القيادى الفلسطينى البارز فى حركة فتح، محمد دحلان، الشكر إلى مصر على دورها فى القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر لم تخذل الشعب الفلسطينى يوما، وذلك عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

وكتب محمد دحلان، عبر حسابه بموقع فيس بوك :"مصر لم تخذل شعبنا الفلسطيني يوما، ومصر كانت دائما مع فلسطين في السراء والضراء، والجندي المصري حارب واستشهد من أجل بلادنا، والجامعات المصرية قدمت العلم والمعرفة لعشرات الآلاف من شعبنا، والفلسطيني في مصر لم يعامل يوما كلاجئ، فلم يعزل أهلنا داخل مخيمات اللاجئين بل عاشوا مثلهم مثل أشقائهم المصريين.



محمد دحلان عبر فيس بوك

وأضاف: "واليوم يضيف سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مأثرة جديدة وكبرى لمواقف مصر الدائمة بإعلانه عن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وبناء بنية تحتية عصرية لأهلنا في القطاع، لكن الرئيس السيسي قرر ذلك بكرم كبير، مؤكدا وحدة المصير بين شعبينا الشقيقين، ومثلما لا ننسى تضحيات القوات المسلحة المصرية يوما، لن ننسى هذا القرار الذى جاء فى مرحلة صعبة وخطيرة من كفاح شعبنا من أجل الحرية والاستقلال، فشكرا مصر، وشكرا سيادة الرئيس، ومعا وسويا نحو تحرير فلسطين من المحتل الغاصب حتى نرفع راياتنا فوق أسوار القدس".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار، وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.