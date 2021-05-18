شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى: موقف مصر مشرف بشأن دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة الحديدى، مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية: موقف مصر مشرف بشأن دعم القضية الفلسطينية، ومصر استنكرت ما تقوم به إسرائيل من اعتداء على الشعب الفلسطينى.

وأضاف الحديدى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد: "شيخ الأزهر أكد أن اقتحام المسجد الأقصى من أشد أنواع الإرهاب، وطالب شعوب العالم بمساندة الشعب الفلسطينى حتى يسترد حقوقه".

وكان عبر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف عن استنكاره الشديد وإدانته البالغة للانتهاكات غير المشروعة التى يمارسها جيش الاحتلال الغاصب فى حق الشعب الفلسطينى المسالم والمظلوم، من خلال تدوينة لفضيلته على صفحتيه الرسميتين بموقعى التواصل الاجتماعى، فيسبوك وتويتر، بكل اللغات.

جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته، كتب فيها: "استمرار الإرهاب الإسرائيلى في استهداف الفلسطينيين الأبرياء، وتدمير الطرق والأبنية والمنازل وبنايات الهلال الأحمر، وتشريد العائلات وتهجيرهم قسريا، واستهداف المقار الإعلامية، نقطةٌ سوداء تُضاف للسجل الدموي لهذا الكيان الغاصب، في ظل تواطئ عالمي مخز، أسأل الله أن يثبت الشعب الفلسطيني الصامد، وينصره نصرًا عزيزا".