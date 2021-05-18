شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 449 شيشة فى حملة على المقاهى والمحلات بحى شمال الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى شمال الجيزة، بمحافظة الجيزة، برئاسة أشرف بكر رئيس الحى، ووسام أبو الفضل، مدير إدارة البيئة حملة مكبرة لغلق وتشميع المقاهى والكافيهات المخالفة للإجراءات الاحترازية، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن مصادرة 449 شيشة من المقاهى وإيداعها مخازن الحى، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وفى سياق متصل، كانت محافظة الجيزة أعلنت تصدى مركز ومدينة البدرشين لـ4 حالات بناء مخالف عبارة عن الحالة الأولى سور خاص بهنجر والثانية أعمدة، تمهيدا لبناء منزل والثالثة والرابعة لأعمال حفر وتشوينات تمهيداً للبناء، حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة مواد ومعدات البناء والتحفظ على الملاك من قبل قوات الأمن المرافقة، وخلال حملة مسائية لرصد مخالفات الإجراءات الإحترازية وتجاوز مواعيد الغلق تم غلق وتشميع نادى وكافيه شهير بالمدينة ومطعم كشرى ومكتبة ومحل موبايلات ومعرض للسيارات ومصادرة 28 حالة إشغالات متنوعة، كما تم تجريد ورش شوارع (بورسعيد، عباس عنانى، طريق المقابر، المساكن، الإمام الشافعى)، ورفع 95 طن مخلفات بنطاق قرى وشوارع المدينة.

كما أسفرت حملة مسائية بنطاق مركز ومدينة الحوامدية عن غلق وتشميع 2 مقهى لتقديمها الشيشة ومغسلة وورشة ميكانيكا ومصادرة 18 شيشة و 51 كرسى و2 أنبوبة بوتاجاز و 3 سماعات و ثلاجة وتحرير 3 محاضر إشغال طريق و3 محاضر عدم إرتداء الكمامة، إلى جانب إزالة حالة بناء مخالف بقرية منى الأمير، وإصلاح أعطال مياه بشوارع (جامع الصفا، مسجد محمد عبده، أبوخضرة) بعرب الساحة، وتسليك شبكات الصرف الصحى بشوارع (محطة المياه، عزبة خطاب، الرحمة، أبو أشرف، جمال عبدالناصر)، ورفع 114 طن مخلفات من مختلف قطاعات المدينة.

وبنطاق حى الوراق أسفرت الحملات عن غلق وتشميع قاعة للأفراح وتحرير 14 محضر مخالفة متنوع ومصادرة 57 كرسى و45 شيشة و2 ترابيزة (بينج بونج) وماكينة لصنع المفاتيح و2 جهاز للتمارين الرياضية و شاشة عرض وميزان كهربائى و مرجيحة و3 أنبوبة بوتاجاز.