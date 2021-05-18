شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 40 رحلة لأوروبا نقل على متنها 5226 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سير مطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، على مدار 24 ساعة 40 رحلة جوية لوجهات أوربية مختلفة نقل على متنها حوالى 5226 راكبا. وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن اليوم سير المطار 20 رحلة سفر على متنهم 2667 راكبا إلى عدة وجهات منها لندن موسكو باريس فرانكفورت سانت بطرسبرج روما كييف أثينا فيينا ميلانو ميلانو إسطنبول كراسنودار.

كما استقبل مطار القاهرة 20 رحلة على متنهم 2559 راكبا على قادمة من لندن باريس موسكو فرانكفورت سانت بطرسبرج ميلانو كييف أثينا فيينا إسطنبول باريس ميلانو وفيينا.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.