"كانت بتنضف الشباك".. المشهد الأخير في وفاة صبية سقطت من السادس بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت أسرة صبية لقيت مصرعها من الطابق السادس بالهرم ملابسات الحادث.

استمع الرائد عبد الباقي، أمين معاون أول مباحث الهرم، إلى أقوال أسرة المتوفاة، وقرروا أنها أثناء مباشرتها الأعمال المنزلية "كانت بتنضف الشباك" اختل توازنها وسقطت من الدور السادس لتلقى حتفها.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد طارق حمزة، رئس قطاع الغرب، إشارة من مستشفى الهرم باستقبال جثة صبية تبلغ من العمر 13 سنة.

وكشفت معاينة العقيد محمد الصغير، مفتش الهرم، والمقدم حسن الصبان، وكيل فرقة الهرم، أن الوفاة نتيجة سقوط من علو.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.