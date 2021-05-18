العثور على جثة سيدة داخل سيارتها بـ"صحراوي زايد".. والمعاينة: توفيت أثناء القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الأمن بالجيزة على جثة سيدة داخل سيارتها بالطريق الصحراوي.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بالعثور على جثة سيدة داخل سيارة بالكيلو 44.

وانتقلت قوة من قسم شرطة ثان الشيخ زايد إلى محل البلاغ بالقرب من كمبوند الريف الأوروبي تحت إشراف العقيد أحمد نجم والمقدم إسلام سمير.

معاينة الرائد محمد مجدي رئيس المباحث ومعاونيه النقيب عمرو شقوير وهشام شهاب توصلت إلى أن السيدة في الخمسينات من العمر، ترتدي ملابسها كاملة ولا توجد بها إصابات.

ورجحت المعاينة تعرض السيدة إلى أزمة قلبية مفاجئة أثناء قيادتها السيارة، دخلت على إثرها في غيبوبة فارقت بعدها الحياة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.