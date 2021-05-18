أول تحرك من نقابة "المهندسين" بعد مبادرة السيسي لإعمار غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أحمد حشيش أمين صندوق مساعد نقابة المهندسين والمتحدث الاعلامي باسم النقابة، إن نقابة المهندسين المصرية تثمن وتؤيد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في غزة نتيجة الأحداث الأخيرة والعدوان الغاشم على أبناء الشعب الفلسطيني من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن نقابة المهندسين المصرية تؤكد أنها دائما خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها وتوجهاتها التي من شأنها الحفاظ علي الأمن القومي المصري والأمن العربي ومساندة الأشقاء العرب، خاصة الاشقاء الفلسطينيين في تجاوز هذه المحنة وتلك الظروف العصيبة.

وأكدت نقابة المهندسين أن المبادرة المصرية مثال وطني وقومي يحتذي، مناشدة دول العالم أجمع بأن تحذو حذو جمهورية مصر العربية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق.

ودعت نقابة المهندسين المصرية جميع مؤسسات المجتمع الدولي بالتعاون المادي والمعنوي لدعم الشعب الفلسطيني لإزالة آثار هذا العدوان الغاشم.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم النقابة، أنه من منطلق الدور الوطني والعربي لنقابة المهندسين المصرية وانطلاقا من هذه المبادرة فانه جاري إعداد وفد من الخبراء المهندسين والمهندسين الاستشاريين لزيارة مواقع الإعمار (عند السماح بذلك) وتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارات الفنية مساهمة من النقابة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة.