شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر والمفتى يشيدان بمبادرة الرئيس لإعادة إعمار القطاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم مصر 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

ودعا الأزهر، الدول العربية والإسلامية القادرة، والمجتمع الدولى، أفرادًا ومؤسسات، للمشاركة فى دعم هذه المبادرة الإنسانية، والتضامن من أجل توفير الحاجات الأساسية للعائلات الفلسطينية التى تضررت جراء هذا العدوان الصهيونى الغاشم، وإمدادهم بالمستلزمات الطبية والإغاثية اللازمة. وأعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، تأييده الكامل لكل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الأشقاء فى فلسطين، مثمنًا إعلان الرئيس موقف مصر الدائم والثابت من القضية الفلسطينية، وضرورة وقف أعمال العنف فى أسرع وقت، والتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية. وأكد المفتى أن الرئيس السيسى يحمل أمانة القضية الفلسطينية بشرف ونزاهة دون مساومة أو مقايضة؛ إيمانًا منه بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها فى السلام الآمن الذى لا يقبل الانتهاك من الجانب الإسرائيلى، ووضع القواعد الملزمة التى تحول دون المساس بأمن الشعب الفلسطينى مستقبلًا.

وثمّن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، المبادرة المصرية التى أطلقها الرئيس، لإعادة إعمار غزة.

وقال وزير الأوقاف، فى تصريحات له، أمس: «هذه مواقف عظيمة لا تصدر إلا عن قائد عظيم ودولة عظيمة، وندعو جميع الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم للمشاركة الجادة فى هذه المبادرة المصرية».

وأكد «جمعة» أن مكانة القدس ومنزلتها راسخة رسوخ الجبال فى قلب وعقل ووجدان كل مسلم وعربى، والأقصى الشريف هو أولى القبلتين، وثالث الحرمين، وإليه كان مسرى نبينا محمد، ومنه كان معراجه إلى الملأ الأعلى، وليس لمسلم على وجه البسيطة أن يفرط فى أى من هذه المقدسات أو الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى وللأمة بأسرها.

وأضاف: «لقد خصصنا خمسين مليون جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف المصرية لتقديم مساعدات طبية وغذائية عاجلة لأهالى غزة».