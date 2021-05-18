شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، جدول إمتحانات الفصل الدراسى الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021، والتي تبدأ من يوم 5 يونيه إلى 10 يونيه القادم، مع التشديد على تطبيق الاجراءات الوقائية الاحترازية بجميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين خاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين الطلاب.

وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية وللصم وضعاف السمع، والمكفوفين للصف الثالث الإعدادي تعقد خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيه لعدد 9435 طالب وطالبه ب4 قطاعات تعليمية على مستوى المحافظة، وهي قطاع شرق ويضم البنجر والحمام والعلمين والضبعة، وقطاع وسط بمدينة مرسى مطروح، وقطاع غرب بمدينة النجيلة وبرانى والسلوم، وقطاع جنوب بمدينة سيوة.

وأشار «سلامه» إلى أن عدد طلاب التعليم العام 8844 طالب وطالبه، والمنازل 338 طالب وطالبه، والتعليم الخاص 253 طالب وطالبه.