شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكساء المصري يقدم 9000 قطعة ملابس ومفروشات للفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم بنك الكساء المصري 9000 قطعة متنوعة من الملابس والمفروشات وجارٍ إدخالها إلى قطاع غزة لتوزيعها على الاخوة الفلسطينيين، وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية للتضامن مع أزمة قطاع غزة الناتجة عن الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار مصدر مسؤول، إلى تضامن الجهود من أجل التضامن مع أهالينا في قطاع غزة.. حيث كانت توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية بالتعاون مع المحافظة وكافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والجهات الأخرى بتوفير كافة المساعدات والامكانات اللازمة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والمصابين والجرحى الفلسطينيين القادمين لتلقى العلاج في المستشفيات المصرية ومرافقيهم.

وأكد المصدر على وصول أولى قوافل المساعدات من بنك الكساء المصرى تتضمن نحو 9000 قطعة ملابس ومفروشات متنوعة لزوم استخدام الجرحى والمصابين ومرافقيهم.. منها 2000 قطعة مفروشات وفوط، 1300 كيس مخدة، 1300 ملاية، 1200 قطعة ملابس داخلية متنوعة، 600 قطعة ملابس نوم بيتى، 500 طقم اسكراب، 450 شراب متنوع، 400 كوفرتة، 350 كمامة، 300 عباية حريمي، 300 قطعة ملابس داخلية، 300 تيشرت.