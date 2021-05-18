شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم مرشد الإخوان .. إدراج 17 محكومًا على قوائم الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر المحامي العام رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الثلاثاء، إدراج 17 محكومًا عليهم على قوائم الإرهابيين.

وجاء نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية، ليضم أسماء كل من محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، المرشد السابق لجماعة الإخوان، ومحمود السيد عبد الله غزلان، وحسام أبو بكر الصديق الشحات، وصلاح الدين عبد الحليم مرسي سلطان، وفتحي محمد إبراهيم شهاب.

كما شمل القرار كلًّا من صلاح نعمان مبارك بلال، ومحمود البربري محمود محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمد، وكارم محمود رضوان سليمان، ومحمد أنصاري محمد مصطفى، وأحمد محمد عارف علي، ويوسف طلعت محمود محمود عبدالكريم، وسامحي مصطفى أحمد عبد العليم، ومحمد محمد مصطفى العادلي، وعبد الله أحمد محمد إسماعيل الفخراني، وإيهاب أحمد محمد محمد التركي، وأحمد عبد الرحمن أحمد قاسم.