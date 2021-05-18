شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسوان» تبحث الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية والدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمديرى المراحل الثانوية والإعدادية والإبتدائية ورياض الأطفال، وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢١/٢٠٢٠، والتى تنطلق الثلاثاء ١ يونيه المقبل وتنتهى الإثنين ٧ يونيه من ذات الشهر .

وأكد على ضرورة التنبيه على مديرى المدارس بضرورة تنظيف وتعقيم وفرش وتجهيز مدارسهم استعدادًا للامتحانات، وإن ذلك مسئولية مدير المدرسة وليس رئيس اللجنة، مع فرش اللجان بما يعادل ١٤ طالب فقط في اللجنة الواحدة تنفيذًا لتعليمات الوزارة، عدا بعض المدارس(ذات طبيعة كثافية خاصة) التي سيكون عدد الطلاب بها ١٥ طالب باللجنة الواحدة، والتنبيه كذلك على سكرتيرى المدارس بتجهيز كافة الأوراق الإدارية الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

وطالب بالتنسيق والتواصل مع المسئولين بالإدارات التعليمية والمدارس، للاطمئنان على الأوضاع العامة للجان، ومعرفة أي مشكلات أو معوقات لحلها معالجتها بشكل فورى قبل بدء الامتحانات، مؤكدا أنه لن يسمح لأى فرد بتصدير أي مشكلة خاصة بالشهادة الإعدادية خلال فترة الامتحانات أو قبلها بفترة قليلة، ويعتبر هذا تقصير من جانب الفرد وإهمال لمهام عمله.