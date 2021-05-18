شكرا لقرائتكم خبر عن رفع مخلفات الممشي السياحي في الهرم و 440 طن مخلفات بأوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت أجهزة مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى بمحافظة الجيزة بتوجيه عدد من حملات المتابعة والرصد والتى أسفرت عن غلق تشميع عدد 2مقهى بشارع الجمعية وتحرير 6 محاضر عدم إرتداء الكمامة.

كما وجه حي الهرم بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بالجيزة حملة نظافة لرفع المخلفات بالممشى السياحى بالمنصورية وشوارع المجزر الألى والأربعين وسفنكس وإمتداد شارع ترسا.

وأجرى مركز ومدينة العياط حملات الصيانة الدورية لرفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية الناصرية، بالإضافة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمختلف القطاعات.

كما تم رفع 440 طن مخلفات بنطاق قرى مركز ومدينة أوسيم و11 طن بنطاق قرى مركز ومدينة منشأة القناطر.