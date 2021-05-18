شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 131 ألف طن قمح بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة في القليوبية ان اجمالى ما تم توريدة من القمح في صوامع وشون المحافظة حتى الان بلغ 131 ألف و14 طن قمح مشيرا إلى ان ما تم حصادة من المساحة المنزرعه بلغ 46 الف و350 فدان من اجمالى المساحة المنزرعه وتقدر بنحو 50292 فدانا على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 330 ألف أردب فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية للصوامع أكثر من 222840 طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة.

وأكد زايد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع وممثلين عن الشركات المسوقة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.