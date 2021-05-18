شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 114 طن مخلفات من الحوامدية وتحرير 14 محضر مخالفة بالوراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت حملة قام بها مركز ومدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة عن مصادرة 18 شيشة و51 كرسى وتحرير 3 محاضر إشغال طريق و3 محاضر عدم إرتداء الكمامة، إلى جانب إزالة حالة بناء مخالف بقرية منى الأمير، وإصلاح أعطال مياه بشوارع ( جامع الصفا، مسجد محمد عبده، أبوخضرة ) بعرب الساحة، وتسليك شبكات الصرف الصحى بشوارع ( محطة المياه، عزبة خطاب، الرحمة، أبوأشرف، جمال عبدالناصر)، ورفع 114 طن مخلفات من مختلف قطاعات المدينة.

وفي حي الوراق أسفرت الحملات عن غلق وتشميع قاعة للأفراح وتحرير 14 محضر مخالفة متنوع ومصادرة عدد 57 كرسى و45 شيشة و2 ترابيزة ( بينج بونج ) وماكينة لصنع المفاتيح و2 جهاز للتمارين الرياضية وشاشة عرض وميزان كهربائى ومرجيحة و3 أنبوبة بوتاجاز.

وفى ذات الإطار شن مركز ومدينة منشاة القناطر عدد من الحملات والتى أسفرت عن تحرير 12 محضر غلق و6 محاضر إشغال طريق و4 محاضر عدم إرتداء الكمامة ومصادرة مجموعة من المصبوطات والتى تم إيداعها مخازن المدينة.