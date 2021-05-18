شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد : انتظام توريد القمح بإجمالي 5800 طن للصوامع والمطاحن حتي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع ومطاحن المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم ٢٠٢١ حتى صباح اليوم الثلاثاء ١٨ مايو بلغ ٥٨٠٠ طن قمح محلي.

وأكد المحافظ على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والإستلام.

وأشار المحافظ إلى زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة انتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت ١٥٦٠٠ فدان فدان بزيادة ٢٠٠٠ فدان عن العام الماضي.

منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب، وأن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحًا بتواجد مفتشي التموين والزراعة.