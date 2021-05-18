شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعلن التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اجتماعًا الثلاثاء، مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة، لمتابعة تطورات الوضع الصحى والوبائى بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والأستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، والاسعاف والطب الوقائي.

واستمع محافظ بورسعيد لجهود مديرية الصحة وهيئة الرعاية فيما يتعلق بسرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى المصابين بالفيروس، مطمئنًا على توفير كافة المستلزمات العلاجية والوقائية والاجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الفرق الطبية، وكذا استعرض جهود تلقي المواطنين لقاح فيروس كورونا، ومعدلات تردد المواطنين ،مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وتلقى المواطنين اللقاح للحماية من تداعيات الفيروس المستجد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه جرى التوسع في عدد مراكز تلقي اللقاح بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه قد بدأ العمل بتلقي لقاح كورونا بـمركزين وهما (مستشفى النصر- ووحده صحه المسنين ) وتمت زيادة (٣) مواقع جديدة لتلقي اللقاح وهي ( بنك الدم- مركز طبي اول بورفواد _ ومركز الارشاد الوراثي) ليصبح إجمالي عدد المراكز على مستوى المحافظة (٥ مراكز)، بالإضافة إلى فرق متنقلة واضاف بان الفترة القادمة سيتم تخصيص مركز لتلقي اللقاح بغرب وجنوب بورسعيد للتيسير على المواطنين.

وأشاد محافظ بورسعيد بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات وكذلك حالات العزل المنزلي.

ووجّه محافظ بورسعيد بتكثيف تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، وتوعية المواطنين ومتابعة الموقف الصحى، نظرا لخطورة المرحلة الراهنة، والتي تتطلب مزيد من الوعي لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مشددا على توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة، وخاصة مستشفيات العزل وتكثيف جهود الفرق الطبية.