شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بسيارات إسعاف لاستقبال المصابين الناجين من احتراق مركب صيد بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دفع مرفق اسعاف البحر الأحمر مساء اليوم الثلاثاء، بعدد من سيارات الإسعاف لمنطقة حماطة جنوب مرسي علم، استعدادا لاستقبال المصابين الناحين من احتراق مركب صيد جنوب البحر الأحمر، فيما تم رفع درجة الاستعداد بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم لاستقبال المصابين في الحريق وتقديم العلاج اللازم لهم والغسعافات الأولية.

كان مركب الصيد الفيروز قد تعرض لحريق ضخم اليوم الثلاثاء، أثناء تواجدها برحلة صيد بالقرب من منطقة حماطة بمرسى علم جنوب البحر الأحمر، وتم انقاذ ١٣ شخص من الغرق والحريق كانوا على متن مركب الصيد، وحصلت «المصري اليوم» على صور تظهر احتراق مركب الصيد.

كانت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر قد تلقت بلاغا بنشوب حريق ضخم بأحد مراكب الصيد جنوب البحر الأحمر وجاري متابعة الحادث وبيان ملابسات الحريق،

وأكد شهود عيان كانوا بالقرب من المركب المحترق، أنه تم انقاذ جميع من كانوا على متن مركب الصيد للمراكب القريبة المتواجدة بالمنطقة تمهيدا لنقلهم للشاط.