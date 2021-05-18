شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشيد بمبادرة السيسي لإعادة إعمار غزة: لفتة مساندة ودعم للأشقاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشادت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمبادرة المصرية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بتقديم 500 مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة من جراء الأحداث الأخيرة التي جرت بها، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية الإعمار، في لفتة مساندة ودعم للأشقاء الفلسطينيين في المحنة الإنسانية التي يمرون بها.

وأكدت الكنيسة في بيان أن هذه المبادرة تؤكد بوضوح دور مصر التاريخي الذي قامت به ومازالت في دعم الشعوب العربية، بوصفها الشقيقة الكبرى لأشقائها العرب.