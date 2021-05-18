شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 9 مساجد جديدة الجمعة المقبل والانتهاء من صيانة وترميم مسجدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 9 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما، وذلك يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1413 مسجدًا، منها 1315 مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و98 مسجدًا صيانةً وترميمًا.



مسجد أبو شقة

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن المساجد المقرر افتتاحها هى:

مديرية أوقاف الجيزة

1. أبو شقة – 6 أكتوبر – القطعة رقم 25 - مركز خدمة التوسعات الشرقية

مديرية أوقاف البحيرة

2. الشيمي – كفر عثمان- شبرا خيت

3. يسري الغربي- العرقوب- كوم البركة – كفر الدوار

4. سيد أحمد العسكري- قرية أحمد العسكري – شبرا خيت

مديرية أوقاف المنوفية

5. الهدى علوش- الطرانة غرب- السادات

6. النور الإسلامي - هيت – مركز منوف

7. الشهداء – طنبدي – شبين الكوم

مديرية أوقاف سوهاج

8. شهيد كربلاء – قرية أبو دومة – مركز طما

9. خالد بن الوليد القرعان - جرجا

مديرية أوقاف البحيرة

10. الكبير- جعيف- إيتاي البارود

11. هليل – قرية هليل - دمنهور