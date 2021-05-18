شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة يشكر الرئيس السيسي على مبادرة إعمار غزة: هذه هى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه دياب اللوح سفير فلسطين بالقاهرة الشكر لمصر والرئيس السيسي على الدعم المتواصل للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذه هي مصر التي تحافظ على دماء الشعب الفلسطيني، مضيفا: "نأمل في أن تواصل مصر مساعيها مع الشقيقة الأردن لوقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وتوفير حماية عادلة للشعب الفلسطيني".

وأضاف دياب اللوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع عبر قناة صدى البلد ، أن العدوان الإسرائيلي ما زال مستمرا والمجازر الدموية البشعة مازالت تتواصل وهناك عشرات الشهداء ومئات الجرحى ، موجها شكره للرئيس السيسي على فتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى.

وتابع السفير الفلسطينى أن أمريكا تفتح المجال الزمني لإسرائيل لاستكمال العدوان فهي تطالب بشكل غير حاسم ومطلوب منها اتخاذ موقف حاسم لوقف العدوان، ولا تقول في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن المخطط الإسرائيلي قديم، وأن الحرب الحالية هي الأخطر، حيث إنها غير مسبوقة لأنها تستخدم أسلحة حديثة وخطيرة ولكن الشعب الفلسطيني لن يتنازل ولن يتراجع أو يرفع الراية البيضاء.