شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يعلن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار الهامة والمتابعات على رأسها " قمة مصرية فرنسية أردنية فى باريس.. الرئيس السيسى يعلن تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة.. ترحيب كبير وواسع من القوى السياسية والأحزاب ومجلسى «النواب» و«الشيوخ» والنقابات والاتحادات بمبادرة الرئيس.. «تنسيقية شباب الأحزاب»: نفتخر بتحركات مصر الداعمة للقضية الفلسطينية.. والمؤسسات الدينية: القاهرة درع الأمان لدول المنطقة.. الرئيس من فرنسا: لا حل سوى إقامة دولة فلسطينية يتمتع داخلها الفلسطينيون بكامل حقوقهم.. حث إسرائيل على التوقف عن التصعيد.. وبلورة تحرك دولى من مصر وفرنسا والأردن لوقف العنف

اقرأ في العدد أيضا.. رﺋﻴﺲ وزراء اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل: ﻣﺼﺮ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻧﻤﻮذج ﻣﻠﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.. اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﻌﺮب ﻋﻦ ﺗﻄﻠﻊ ﻣﺼﺮ لمواصلة اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل وﺗﻔﻌﻴﻞ أﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ المستويات

تخصيص 10 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﺸﺮاء ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻛﻮروﻧﺎ ﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.. وزﻳﺮ المالية: إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق "اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ" بـ 30 مليار دوﻻر ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻰ "اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻰ" .. و100 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺨﻔﺾ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ المحفزة ﻟﻠﻨﻤﻮ

"اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ" ﺗﺪﺷﻦ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﺘﻄﻌﻴﻢ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ

ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وزراء اﻟﺪﻓﺎع لمصر وﻗﺒﺮص واﻟﻴﻮﻧﺎن



