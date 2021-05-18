شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مبادرة إعادة إعمار غزة لا تصدر إلا من قائد عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، قائلا: "مبادرة إعمار غزة لا تصدر إلا من قائد عظيم ودولة عظيمة، ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعمار غزة حظيت بدعم دولى"، مضيفًا: "مبادرة عظيمة فى ظل الظروف الاقتصادية.. كل حر بالعالم سعد سعادة بالغة بما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية.. ومصر لن تتخلى أبدا عن أشقائها".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامجها صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: "تم تخصيص 50 مليون جنيه من الوزارة لدعم فلسطين، ولا علاقة لها بالـ 500 مليون دولار التى خصصها الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة"، مؤكدا أن مصر داعم أساسى ورئيسى للقضية الفلسطينية.