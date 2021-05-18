شكرا لقرائتكم خبر عن "السيسى قائد عظيم".. هاشتاج يتصدر تويتر بعد مبادرة إعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برز هاشتاج "السيسى قائد عظيم" ضمن الأكثر تداولا بين رواد موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، على خلفية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار.



هاشتاج السيسى قائد عظيم

وغرد رواد تويتر، للإشادة بموقف الرئيس السيسى فى دعم القضية الفلسطينية، وقيام مصر بدور ريادى فى القضية الفلسطينية، وقال أحد المدونين :" فخر الإنسانية السيسى، أنت الرئيس العربي الوحيد الذي أصدر أمر بفتح المستشفيات للمصابين الفلسطينيين، وأنت الرئيس العربي الوحيد الذي حذر إسرائيل من التدخل البري في غزة فخر العرب السيسي غصب عن الكل، مِصْرُ ليست مجرد دولة تاريخيّة مِصْرُ جاءَتْ أولًا ثم جاء التاريخ"، وغرد آخر: "فخر العرب الحقيقي وفخر العالم وفخر مصر، مبادرة معملتهاش أغنى الدول"، فيما غرد أخر: "نحن مواطنون في دولة تحولت في زمن قياسي، من احتياج المساعدة، إلى تقديم العون والدعم والسند.. تجربة المصريين الملهمة باتت محط أنظار الجميع بإعجاب وربما تعجب!".



إحدى التدوينات



التدوينات



التغريدات على هاشتاج السيسى قائد عظيم

وقال أحد المدونين :" تحيا مصر رغم أنف كل حاقد أو حاسد أو طامع فى ذرة تراب من أرضك يا مصر"، وغرد آخر :" السيسى فخر العرب الحقيقى"، وقال أحد المدونين :"فخر العرب الحقيقى، عاش يا بلدى والله، السيسى قائد عظيم".



التغريدات



الهاشتاج

وقال أخر :"في البلد قائد عظيم، وهنبقي للاخر معاه"، وقال مدون أخر :"مش جديد علي مصر دعمها للدول الشقيقة وبالأخص الدول التي بها أزمات، مصر بتدعم فلسطين".