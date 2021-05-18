شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى العريش العام يستقبل رابع مصاب فلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مستشفي العريش العام، مساء الثلاثاء، رابع مصاب فلسطيني جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وأكدت المصادر الطبية، على وصول المصاب، احمد رشاد احمد السيد 24 عامًا، اصابة بكسر بالفقرات العنقية 3 و4 و5، إلى مستشفي العريش العام، بعد وصوله إلى الأراضي المصرية عبر بوابة معبر رفح البري.

كان مستشفي العريش العام قد استقبل أمس، 3 مصابين فلسطينيين وهم كلا من، يزن حازم محمد الصيفي، 5 سنوات، مصاب بكسر مضاعف بالقدم، ويرافقه حسام محمد الصيفي، وأحمد إبراهيم عليوه القرمي، 31 عاما، مصاب بكسر مضاعف باليد اليسرى، ويرافقه محمد إبراهيم عليوة القرمي، ومحمد عبدالسلام محمد أبوكاشف 26 عاما، مصاب ببتر بأصابع اليد اليمنى واليسرى، وإصابة بالعين اليمنى وشظايا متفرقة بجميع أنحاء الجسد، وترافقه والدته نسرين رمضان عبدالله، حيث جري نقله للعلاج في مستشفي معهد ناصر بالقاهرة نظرٍا لإصابته الشديدة.