شكرا لقرائتكم خبر عن حملة إشغالات ليلية في المنوفية وغلق سنتر تعليمي مخالف للحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم حملة إشغالات ليلية لإزالة التعديات بشارع الجلاء البحري لتحقيق السيولة والحركة المرورية للمواطنين، أسفرت عن تنفيذ 18 حالة ضبط وتحرير 8 محاضر إشغال طريق، كما تابع رئيس حي غرب شبين الكوم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من كورونا وذلك من خلال حملة مكبرة للمرور على المحلات العامة والكافتريات والمقاهي،.

وأسفرت الحملة عن غلق سنتر تعليمي بشارع متفرع من شارع الجلاء البحري وذلك لمخالفته تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وضبط 4 مقاهي بدون ترخيص، وتنفيذ 25 حالة ضبط، وتحرير 6 محاضر إشغال، بالإضافة إلى تحرير 10 غرامات فورية لعدم ارتداء كمامات.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم، خاصةً في الأماكن العامة والمطاعم والكافيهات ومواقف السيارات والتشديد بارتداء الكمامات الطبية للحد من فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.