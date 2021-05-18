شكرا لقرائتكم خبر عن خروج وتعافي 9 حالات كورونا من عزل قنا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى قنا العام الثلاثاء، عن تعافى وخروج ٩ حالات كورونا، من بينهم حالتين بالعناية المركزة، بعد تلقيهم العلاج وفقاً لبرتوكول وزارة الصحة.

قال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الفرحة تتوالى بتعافى وخروج ٩ حالات جديدة اليوم، بعد فترة من تلقى العلاج بقسم العزل، ليشهد المستشفى طفرة كبيرة في عدد حالات التعافى خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الديب، بأن المستشفى لا يتوانى عن تقديم الدعم الطبى والنفسى للمرضى حتى تمام تعافيهم وتماثلهم للشفاء، ومشيداً بدور الدكتور ماهر فؤاد، أخصائي العناية المركزة، والدكتورة مني عبدالكريم، أخصائي الصدر، والدكتورة انجي خلف، رئيس قسم العزل.