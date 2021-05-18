شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: الرد على 3500 مكالمة واستفسار للمنتفعين ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تلقي خط الاستشارات الطبية المجانية لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، 3500 مكالمة تليفونية واستفسار من خلال تطبيق «واتس آب»، وذلك خلال الثلث الأول من العام الحالي، في الفترة من بداية يناير وحتى مايو 2021، لافتة أن خط الاستشارات الطبية تم تفعيله بمحافظة بورسعيد منذ يوليو من العام الماضي لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الادارة، في بيان، الثلاثاء، أن المكالمات والاستفسارات الطبية التي استقبلها الخط منذ بداية تفعيله في يوليو الماضي، شملت الاستشارات الطبية بشأن الاشتباه بالإصابة بـ «كوفيد 19» ومتابعة العزل المنزلي واستشارات ما بعد التعافي، وذلك على الرقمين المجانيين 0663257444 0663257999&، وعبر الواتس آب المخصص للاستشارات الطبية بالمجان على الرقم 01552139299، واللذين قامت الهيئة بتخصيصهم لتلقي المكالمات والاستفسارات الطبية لمنتفعي المنظومة ببورسعيد.

من جانبه قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة تسير وفق توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بتيسير حصول المنتفعين على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل ،لافتًا إلى رؤية الهيئة التي ترتكز على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر، مشيرًا إلى تفعيل خط الإستشارات الطبية منذ يوليو الماضي كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة لمنع انتشار «كوفيد19» بين مواطني بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: تم التنسيق مع أطباء متطوعين لاستقبال المكالمات التليفونية في تخصصات «الباطنة، الجراحة، المسالك البوليه، الصدر، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، طب الأسرة»، إلى جانب التنسيق مع اخصائيين واستشاريين «باطنة، صدر،طب أسرة، أنف وأذن، عناية» لاستقبال مكالمات العزل المنزلي والتواصل مع المرضى للمتابعة حتى تمام الشفاء.

واستكمل: الهيئة منذ بداية أزمة «كوفيد 19» قامت بوضع مجموعة من الخطط الاستباقية، لإدارة أزمة كورونا من خلال طرح عدة سيناريوهات محتملة بشأن التعامل مع الفيروس، بدأت بالتوعية والتثقيف عن آليات الوقاية منه ونشرها داخل الوحدات لتوعية المواطنين، مرورًا بتدريب كافة الفرق الطبية على أساليب الوقاية من الإصابة بـ «كوفيد 19» حال التعامل مع المصابين، وصولًا إلى تدريبهم على طرق مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة وكذلك التدريب على كافة سيناريوهات التعامل مع ظهور حالات إصابة طارئة وحرجة لفيروس «كوفيد19».

وأكد استمرار انعقاد غرفة الأزمات بالهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد على مدار الساعة لمتابعة عمليات الرصد لأي حالات إصابة بفيروس «كوفيد19»، لافتًا إلى التنسيق التام مع قطاع الطب الوقائي وغرفة الأزمات المركزية بوزارة الصحة والسكان، لمتابعة الإجراءات التنفيذية والتعامل الفوري والفعال مع أي حالات طارئة لفيروس كورونا.

وقال السبكي: أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تجعل نصب أعينها تيسير حصول المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل في بورسعيد على الخدمة الطبية اللازمة، بالاعتماد على الحلول التكنولوجية المبتكرة، والتي من شأنها تقليل فرص تعرض أي مريض للعدوى بقدر الإمكان، وهو ما تم بالفعل من خلال إنشاء غرفة الفرز الإلكتروني لتقييم الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد من داخل منزلها واتخاذ اللازم نحوها، وخدمات التشخيص والعلاج عن بُعد لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل مجانًا من خلال خط الاستشارات الطبية.

فيما كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه جاري تفعيل خط الاستشارات الطبية المجانية لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وذلك باعتبارها ثاني محافظة من محافظات المرحلة الأولى والتي تم تدشين المنظومة بها في منتصف فبراير 2021، مؤكدًا على أن خط الاستشارات الطبية المقرر تفعيله قريبًا يخدم أهالي جنوب الصعيد ولا يقتصر على أهالي الأقصر فحسب.

من جانبه أضاف الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، أنه تم تقديم الدعم النفسي لـ 2700 حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد، وحالة عزل منزلي، وذلك من خلال خط الإستشارات الطبية عبر الأرقام التليفونية السالف ذكرها، لافتًا أن الهدف من الدعم النفسي هو طمأنة المواطنين وتوعيتهم بأهم الإجراءات الوقائية والإحترازية في مجابهة فيروس كورونا وآليات التعامل حال الإصابة أو الإشتباه بالإصابة، إلى جانب المتابعة المستمرة مع المواطنين للاستمرار على العلاج إلى مابعد التعافي مع ضرورة الإلتزام بسياسات العزل المنزلي .

وأكد التلواني على استمرار عمل خط الإستشارات الطبية على مدار الساعة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مشيرًا إلى استقبال كافة المكالمات والاستفسارات الطبية عن طريق خطين أرضي ورقم موبايل، وذلك لدمج المكالمات مع الأطباء المتخصصين للحصول على الاستشارات الطبية الدقيقة كلٌ في تخصصه.