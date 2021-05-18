شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 467 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت إدارة مرور محافظة أسوان، الثلاثاء، من ضبط 467 مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في 75 مخالفة، وتحرير 110 غرامة ونش، خلال حملات مرورية بالمحافظة .

كما تم سحب تراخيص 79 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 95 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 100 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 5 «تكاتك»، وسيارة بدون ترخيص وسائقان لتعاطيهما المخدرات اثناء القيادة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.