أخبار مصر

ضبط 467 مخالفة مرورية في أسوان

0 نشر
محمود ملا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 467 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكّنت إدارة مرور محافظة أسوان، الثلاثاء، من ضبط 467 مخالفة مرورية شملت التصالح الفوري في 75 مخالفة، وتحرير 110 غرامة ونش، خلال حملات مرورية بالمحافظة .

كما تم سحب تراخيص 79 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 95 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 100 مخالفة متنوعة، كما تم ضبط 5 «تكاتك»، وسيارة بدون ترخيص وسائقان لتعاطيهما المخدرات اثناء القيادة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا