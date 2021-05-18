شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للمتاحف .. دبي تفتح متاحفها مجانًا للزوار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفالا باليوم العالمي للمتاحف، الذي يوافق 18 مايو من كل عام، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة عن فتح أبواب المتاحف مجانا اليوم.

واختارت الهيئة ان تركز العام الجارى على مستقبل المتاحف “التعافي وإعادة التخيل«، حيث تستقبل المتاحف التابعة لها في إمارة دبي الزوار مجاناً، وذلك تأكيداً على أهمية المتاحف كصروح ثقافية مهمة تصل بين أفراد المجتمع وبين تاريخهم الغني وتراثهم الأصيل، موطّدةً ارتباطهم بماضي الدولة العريق ومرسخةً القِيَم والتقاليد الأصيلة في نفوسهم.

وقالت الهيئة في بيان: «يحتفل العالم باليوم العالمي للمتاحف كل عام لما للمتاحف من رسالة عظيمة باعتبارها مراكز علمية مهمة تسهم في نشر المعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني في جميع المجالات، ما ينعكس على تطوير المجتمعات وازدهارها من حيث التنمية الحضارية وتنوير العقول.

وأكدت منى فيصل القرق، مدير إدارة المتاحف والمدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث بالإنابة في دبي للثقافة على أهمية الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف من أجل تعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع ورفع مستوى الوعي لدى أفراده حول أهمية المتاحف كوجهات ثقافية وتعليمية رائدة.

ونوهت القرق بالتزام “دبي للثقافة” بالتطوير المستمر لمتاحف الإمارة والارتقاء بتجارب الزوار فيها من خلال تقديم خدمات نوعية واتباع أفضل الممارسات العالمية المتخصصة، وتطوير برامج متنوعة تهدف إلى ترسيخ مكانة المتاحف باعتبارها مراكز حيوية للمجتمع الإماراتي والجماهير العالمية لتبادل المعرفة والحوار الثقافي، مؤكدةً أن مبادرة الهيئة في فتح أبواب المتاحف للجمهور مجاناً في اليوم العالمي للمتاحف، ستتيح أمام الزوار فرصة الاستمتاع بجولات فريدة، تزودهم بمعارف واسعة، ليتفاعلوا مع تفاصيل التراث ومكوناته الغنية، وتحتفي دبي للثقافة بكنوز دبي التراثية الغنية وماضيها العريق وتلتزم بصونه وحمايته ونقله عبر الأجيال، متيحةً أمام الجميع إمكانية الوصول إلى مفرداته الرائعة. كما تسعى عبر الاحتفاء بالتراث الثقافي الغني للإمارة إلى تعزيز مكانة دبي كمركز للالتقاء الفكري لشتى الثقافات على مستوى المنطقة.