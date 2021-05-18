شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 111 ألف طن قمح إلى صوامع الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، توريد نحو 111 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع منذ بدء موسم التوريد.

وأشار وكيل وزارة التموين بالغربية، إلى أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وأن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح 132 ألف طن.

وناشد «أبوهاشم»، المزارعين، بإتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.