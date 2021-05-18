شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين بـ«خلية تنظيم الأجناد» الإرهابية إلى 1 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية خلية «تنظيم الأجناد» الإرهابية لجلسة 1 يونيو المقبل، لحضور المتهمين من محبسهم، وأمرت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة بتغريم المتسبب في عدم إحضارهم مبلغ 500 جنيه.

ويواجه المتهمن تهم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة واستهداف المنشآت العامة والخاصة.

وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية على خلاف القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتخريب الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عقدوا عقدوا اجتماعات سرية في منزل المتهم «ى. أ»، للتخطيط لاستهداف نقاط الارتكاز الأمنية في مدن محافظات القناة، وذلك بتكليف مسؤول التنظيم «م.ع».

كما توصلت التحقيقات لقيام المتهمين لتكوين خلية إرهابية واعتنقوا أفكارًا متطرفة تقوم على تكفير العاملين بمؤسسات الدولة.