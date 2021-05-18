شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يعلن استلام 157 ألف و616 طن قمح بالصوامع والشون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه تم«أمس الإثنين»استلام وتوريد 10 آلاف و507 طن من الأقماح المحلية بصوامع وشون المحافظة،ليصل بذلك إجمالي الكميات الموردة «منذ بداية الموسم وحتى 17 مايو الجاري»إلى 157 ألف و616طن قمح بنسبة تخطت 78% من المستهدف هذا العام،مشيرا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع ومديريتي التموين والزراعة وجهات التسويق.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي الذي انطلق في 15 أبريل الماضى،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعةلتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذها برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والماليةبالمحافظة ،وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد ،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية من قبل أعضاء اللجنة لضمان استمرارية الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية أثناء عمليات الاستلام والفرز مع التحقق التام من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بأماكن الاستلام من الصوامع والشون، منوها عن توجيهاته يتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسى لتشجيع وحث المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف هذا العام.