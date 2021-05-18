شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولة «بيطري سفاجا»: عدم فاعلية المادة المستخدمة في مكافحة الكلاب الضالة..والنتيجة صفر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة سوزان بولس، مسؤول الطب البيطري بمدينة سفاجا، أن المادة المستخدمة في مكافحة الكلاب الضالة بسفاجا أصبحت غير فعالة وغير مُجدية، لدرجة أن نتيجة الحملات أصبحت صفر في مكافحة الكلاب الضالة.

وأضافت بولس خلال مناقشة انتشار الكلاب الضالة مع هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا، أنه تم مخاطبة مديرية الطب البيطري أكثر من مرة لتغير المادة التي تستخدم في مكافحة انتشار الكلاب الضالة ولكن دائما يأتي الرد بأن استخدام أي مادة أخرى في أعمال المكافحة سوف تتسبب في خلل بيئي.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا أننا غير منوط بالمدينة توفير المادة أو استخدام أساليب أخرى لا تخل بحقوق الحيونات ولكن نعمل على توفير السيارات والحاويات لنقل الكلاب النافقة إلى المدفن البيئي والمساعدة في تنظيم حملات المكافحة.

وفي نهاية الاجتماع بين رئيس مدينة سفاجا ومسؤولة الطب البيطري تم الاتفاق على إعداد مذكرة إلى محافظ البحر الأحمر تضم جميع المحاضر المقدمة من المواطنين الذين اصيبوا بحوادث عقر الكلاب الضالة وشهادة مسؤول الطب البيطري نحو عدم فاعلية المادة المستخدمة في مكافحة الكلاب الضالة وعرضها خلال المجلس التنفيذي غدا الأربعاء بالمحافظة على اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وكذلك مشكلة الكلاب الضالة التي تعاني منها مدينة سفاجا.

وأضافت «المغربي»، أن الوحدة المحلية لمدينة سفاجا تقوم بتشكيل اللجان وتوفير السيارات لعمل الحملات بالتعاون مع إدارة الطب البيطري بسفاجا.