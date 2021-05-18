شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم الأقباط بلقاح كورونا في مطرانية الزقازيق ومنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، عمل الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح.

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور على مطرانية مدينة الزقازيق ومنيا القمح، وذلك لمتابعة تطعيم المواطنين من الأخوة الأقباط بلقاح كورونا، والتأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم لعملهم بصورة جيدة، فضلا عن تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالكنيسة، وذلك تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من الإصابة بفيروس كورونا، وقام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وأكد وكيل الوزارة أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام الأسبوع، والأجازات والعطلات الرسمية، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.