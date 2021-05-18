شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 100 حيوان ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان، مدير الطب البيطري بالمنيا، تحصين مائة ألف رأس حيوان، ضد الجلد العقدي للأبقار والجاموس، وجدري الأغنام، ضمن أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي، ومرض جدري الأغنام، بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك وفقا لخطة التحصين المعلن عنها، للحفاظ على الثروة الحيوانية، حيث تستهدف الحملة، 250 ألف رأس من الماشية والأغنام .

وناشد «عثمان»، جميع مربي الماشية بالتعاون مع الأطباء والمعاونين العاملين بالحملة لتحصين جميع المواشي، لما يمثله التحصين من ضرورة قصوى، لحماية الماشية من خطر تلك الأمراض المدمرة للثروة الحيوانية والاقتصاد القومي.