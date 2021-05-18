شكرا لقرائتكم خبر عن القائد العام للقوات المسلحة يتوجه إلى قبرص لدعم التعاون العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادر القاهرة اليوم الفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى جمهورية قبرص، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، فى إطار التنسيق الدائم والمستمر مع الدول الصديقة .

ومن المقرر أن تشهد الزيارة إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع لكلاً من مصر وقبرص واليونان لدعم علاقات التعاون العسكرى ، وكذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين مصر وقبرص واليونان في العديد من المجالات .