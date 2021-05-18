شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 210 محضر لعدم الالتزام بارتداء الكمامة وغلق منشآت تجارية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف على ضرورة استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ تطبيقه«منذ مطلع يناير الماضي»،والغلق الكامل لدور المناسبات،مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود، والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم تحرير210 محضراً لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة بواقع: 108بمركز ومدينة بني سويف، و33 بمركز ناصر،و25 بالواسطى و8 بمركز ببا،و20 بالفشن،و11 باهناسيا،و5 بسمسطا، فيما تم فض تجمع لسرادق وغلق بعض المحال التجارية، وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.